«Основная задача высадившегося на оккупированных российских землях медийного „десанта“ — выгораживание преступного киевского режима», — заявила она.

Также дипломат обвинила представителей СМИ в манипулировании общественным мнением и реабилитации нацизма, сообщил RT. Активность иностранных журналистов, подчеркнула Захарова, также говорит об их прямой вовлеченности в гибридную агрессию по отношению к России.

Ранее журналисты американского издания The Washington Post приехали в Курскую область в сопровождении украинских военных. Сенатор Григорий Карасин назвал такую выходку репортеров провокацией и проявлением тупости.

ФСБ возбудила уголовное дело о незаконном пересечении итальянскими журналистами границы в Судже. Ведущая 360.ru Екатерина Малашенко в свою очередь пришла к выводу, что скандал с поездкой иностранных журналистов вместе с ВСУ в Курскую область показал миру провал информационной кампании США.