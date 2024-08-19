Украинские военные привезли в Суджу американских журналистов

Журналисты WP в сопровождении бойцов ВСУ приехали в Суджу

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов
Фото: Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов/Telegram

Американские репортеры приехали в атакованный украинскими войсками город Суджа и пообщались с местными жителями. Люди просили полностью вернуть населенный пункт под контроль России, сообщила газета The Washington Post.

Журналисты приехали в город 17 августа в сопровождении бойцов Вооруженных сил Украины. Они рассказали, что с административных зданий сорвали российские флаги, но украинские не вывесили. Местный магазин изрисовали граффити, стилизовав под украинский.

«Воздух был пропитан дымом и смертью, а осколки и мусор были усеяны дорогами. Дома в деревне выглядели в основном неповрежденными, но здания в центре Суджи, города с населением 5000 человек, были сильно повреждены бомбами и обстрелами», — сообщил автор статьи.

Уцелевшие мирные жители спали в подвале бывшей школы или сидели во дворе. Репортеры пообщались с дюжиной человек. По их словам, они хотели, чтобы город полностью вернулся под контроль России.

В Курской области побывали иностранные журналисты Симони Трайни и Стефани Баттистини. ФСБ возбудила уголовное дело о незаконном пересечении границы.

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