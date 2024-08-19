Скандал с поездкой иностранных журналистов вместе с ВСУ в Курскую область неожиданно продемонстрировал миру провал информационной кампании США, а также нежелание европейских чиновников разбираться в происходящем. Подробно о причинах и последствиях работы зарубежных репортеров в Судже в своей авторской колонке порассуждала ведущая 360.ru Екатерина Малашенко.

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российские правоохранительные органы изучают факт присутствия американских журналистов в Курской области. The Wahington Post сообщила, что ее съемочная группа работает в Судже в сопровождении военных ВСУ. Такое происходит уже не впервые Это второй случай незаконного проникновения представителей иностранных СМИ на территорию нашей страны. В минувшие выходные ФСБ возбудила уголовное дело в отношении журналистов итальянского телеканала RAI News. Послу Италии в России выразили решительный протест в связи с действиями съемочной группы. Скандал разгорелся после того, как журналисты опубликовали интервью с украинским боевиком в кепке с нацистской символикой. Причем первыми возмутились итальянские зрители. Фашистская пропаганда, в том числе демонстрация символики СС*, запрещена в Италии с 2017 года. Съемочную группу отозвали из зоны боевых действий, а лидер партии «Единая Италия» Амедео Авондет заявил, что «больше эти журналисты работать на Украине не будут». Заметили, как быстро в умах западных чиновников Курская область стала частью Украины? На самом деле никто российский регион Киеву не отдавал. Эта фактическая ошибка говорит только о том, что европейские чиновники вообще не понимают, что происходит между Россией и Украиной, и разбираться не хотят. У них есть установка: Украина хорошая, Россия — плохая И есть задача — так должно думать все общество. За этим, собственно, журналисты и поехали — согласно редакционному заданию, они должны были подтвердить, что Киев соблюдает права гражданских на оккупированных территориях.

Вместо этого корреспондент берет интервью у боевика в кепке с нацистской символикой, который ехидно ухмыляется с чашечкой кофе в руках. Но это, как они любят говорить, «другое».

В случае с Курской областью у этих поездок есть и куда более важная цель — Западу нужно оправдать действия Украины и тем самым снять с себя ответственность за происходящее в приграничных российских регионах. Пока для остального мира ситуация выглядит не лучшим для Запада образом. Факт применения американского, британского и немецкого оружия в ходе курской операции доказан. Бундестаг, Пентагон и Минобороны Британии, конечно, открестились, назвав эту технику украинской после передачи. Но трофеи с натовскими флагами все уже видели на форуме «Армия». Эвакуированные местные жители рассказывают о вооруженных до зубов наемниках из Франции и Польши, которые грабят и сжигают дома. Разведданные ВСУ получают через американскую спутниковую систему Starlink. За последнюю неделю были захвачены сразу несколько таких станций. Это при том, что [основатель SpaceX] Илон Маск не раз говорил, что прекратит поставки, если станции будут использоваться в военных целях. И, наконец, Москва утверждает, что планировали операцию западные спецслужбы. Помощник президента Николай Патрушев заявил, что у России есть доказательства того, что «без участия натовцев не обошлось». При такой подаче в мире могут засомневаться в «демократических ценностях» Запада Равно, кстати, как и в его желании нести разумное, доброе, вечное. Поэтому отнюдь неслучайно в один день The Washington Post сообщает об отправке своих журналистов в Суджу и в The Economist выходит статья о том, что [главком ВСУ Александр] Сырский до последнего скрывал планы нападения Украины на Курскую область. С одной стороны, Вашингтон показывает западному зрителю, что никаких прав ВСУ не нарушают. Вот, мол, смотрите, наши журналисты пообщались с россиянами.

О том, что люди наслышаны о зверствах ВСУ, и поэтому готовы хоть по бумажке читать, лишь бы остаться в живых, в репортажах, конечно, никто не скажет. Они будут объяснять, что оккупация нужна Киеву для возвращения собственных территорий.

С другой стороны, после пресловутого случая с кепкой и символикой СС* Вашингтону нужно отвести подозрения от себя. Якобы Киев сам все спланировал, а союзников просто поставил перед фактом. Западу ничего не оставалось, как согласиться. А раз уж права людей соблюдаются, то про боевиков-нацистов все быстро забудут, и можно дальше гнуть свою линию. Возмущения в обществе не будет. Все шито-крыто. Казалось бы, идеальный план. Но кровожадная ухмылка украинского боевика заставила мир засомневаться. Вот так одна маленькая деталь может разрушить огромную информационную кампанию. * Подразделение ваффен СС признано Нюрнбергским трибуналом преступной организацией.