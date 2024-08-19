«Проявление тупости». В России осудили провокационную поездку журналистов из США в Суджу

Сенатор Карасин назвал проявлением тупости поездку журналистов из США в Суджу

Посещение Суджи американскими журналистами — провокация, которая создает «очень плохую атмосферу в международных делах». Такое заявление в интервью Lenta.ru сделал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Даже необразованному человеку, я уж не говорю о редакторах газет, понятно, что посещение журналистами незаконно оккупированных земель — это проявление тупости и неумение соблюдать международные, межгосударственные приличия», — заявил он.

Карасин призвал обращать внимание на подобные выходки «в самых жестких тонах» и бороться с ними.

Как стало известно ранее, журналисты американского издания The Washington Post приехали в Курской области в сопровождении украинских военных. Там они сделали репортаж о жизни в городе и опубликовали материал на сайте издания.

Член Общественной палаты России Никита Данюк в интервью RT также заявил, что на вопиющий приезд журналистов WP в Суджу нужно отвечать жестко. Он добавил, что произошло нарушение государственной границы.

ФСБ России возбудила уголовное дело о незаконном пересечении итальянскими журналистами границы в Судже, сообщили «Известия». Фигурантами стали Симони Трайни и Стефани Баттистини, которые вели видеосъемку.

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алудинов раскритиковал военкоров за распространение ложной информации о ситуации в Судже. Он призвал россиян не верить им.