Федеральная служба безопасности начала расследовать уголовное дело, возбужденное в отношении иностранных журналистов Симони Трайни и Стефани Баттистини. Им вменили незаконное пересечение границы и ведение съемки в Курской области, сообщило РИА «Новости» .

По данным ЦОС ФСБ, дело возбудили по статье о нелегальном переходе через границу. Следователи изучат распространенные в прессе материалы о нахождении на территории пункта пропуска Суджа иностранного журналиста Ника Пейтона Уолша. Процессуальное решение вынесут после проверки.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алудинов осудил военных корреспондентов, которые распространяют ложную информацию о ситуации в Судже. Он объяснил, что некоторые журналисты работают на врага.

Военный отметил, что в городе находились как украинские, так и российские войска, и попросил не верить фейкам. В качестве примера он продемонстрировал канал, показывавший ролик с работающими в Судже натовскими репортерами.