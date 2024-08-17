ФСБ возбудила уголовное дело против зарубежных репортеров в Судже

Фото: РИА «Новости»

Федеральная служба безопасности начала расследовать уголовное дело, возбужденное в отношении иностранных журналистов Симони Трайни и Стефани Баттистини. Им вменили незаконное пересечение границы и ведение съемки в Курской области, сообщило РИА «Новости».

По данным ЦОС ФСБ, дело возбудили по статье о нелегальном переходе через границу. Следователи изучат распространенные в прессе материалы о нахождении на территории пункта пропуска Суджа иностранного журналиста Ника Пейтона Уолша. Процессуальное решение вынесут после проверки.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алудинов осудил военных корреспондентов, которые распространяют ложную информацию о ситуации в Судже. Он объяснил, что некоторые журналисты работают на врага.

Военный отметил, что в городе находились как украинские, так и российские войска, и попросил не верить фейкам. В качестве примера он продемонстрировал канал, показывавший ролик с  работающими в Судже натовскими репортерами.

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