Западные страны не понимают угроз, связанных с поставками на Украину вооружений, применяемых против атомных электростанций. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Люди утратили способность думать, анализировать, откуда страх-то? Они даже не понимают угрозы, которую наносят сами себе», — сказала она.

По ее словам, важно осознавать, что «у радиации нет границ», и она может распространяться как по воде, так и по воздуху. В данном случае речь уже идет даже не о «красных линиях».

Ранее рой украинских дронов атаковал Запорожскую АЭС. Один из вражеских беспилотников повредил трансформатор на подстанции «Заря». До этого ВСУ ударили по гражданской инфраструктуре Энергодара, в котором находится ЗАЭС.

Глава Росатома Алексей Лихачев уже предупреждал, что безрассудные действия Украины на АЭС стали угрозой для всего мира. Он подчеркнул, что удар по современным реакторам РМБК-1000 приведет к таким последствиям, что чернобыльская катастрофа покажется разминкой. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси понял, откуда идет угроза Запорожской и Курской АЭС, но в силу служебного положения ничего не говорит об этом на камеру.