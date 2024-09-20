Рой украинских дронов повторно атаковал Запорожскую АЭС

Дрон ВСУ повредил трансформатор на подстанции «Заря» у периметра Запорожской АЭС

Украинские дроны вечером 20 сентября повторно атаковали город-спутник Запорожской АЭС — Энергодар. Один из вражеских беспилотников повредил трансформатор на подстанции «Заря», которая находится рядом с периметром станции, сообщила пресс-служба АЭС.

«Эта подстанция участвует в обеспечении питания объектов инфраструктуры станции. Атака на нее создает потенциальную угрозу безопасности АЭС», — отметили сотрудники станции.

Персонал предпринял все необходимые меры для обеспечения безопасности объекта. Для запитки инфраструктуры ЗАЭС ввели резервную схему. Радиационный фон остается в норме.

До этого ВСУ ударили по гражданской инфраструктуре Энергодара. В результате атаки никто не пострадал.