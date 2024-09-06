На Курской атомной электростанции используют реакторы РМБК-1000. Удар по ним приведет к катастрофе, заявил глава Росатома Алексей Лихачев после встречи с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

«Заденет всех. <…> Чернобыль покажется разминкой по сравнению с катастрофой, по сравнению с тем, что будет, если [произойдет] атакующий удар по работающему „тысячнику“ РМБК», — ответил он на вопрос журналиста РЕН ТВ.

Сейчас Курская АЭС работает в штатном режиме, однако объект столкнулся с рядом угроз. Гросси признал, что атака на градирню ЗАЭС и тревожная ситуация под Курском говорят о том, что нельзя ослаблять вынимание к обеспечению ядерной безопасности на станциях, передали «Известия».

«Эти вопросы являются чрезвычайно комплексными», — сказал он.

Россия и МАГАТЭ договорились, что специалисты агентства будут готовы оперативно выехать на Курскую АЭС в случае возникновения дополнительных рисков. Лихачев, в свою очередь, подчеркнул — нет сомнений в том, что ВСУ планировали атаковать и захватить Курскую атомную станцию.

Ранее глава Росатома заявлял, что Гросси понял, откуда идет угроза Запорожской и Курской АЭС. Однако ничего не может сказать об этом на камеру.