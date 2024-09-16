Безрассудные действия Украины на АЭС назвали угрозой для всего мира

Поведение Украины в отношении атомных станций стали угрозой для всего мира. Такое заявление сделал глава Росатома Алексей Лихачев на открытии генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии, сообщили «Известия» .

«Безрассудное поведение киевского режима представляет собой угрозу не только отдельным объектам российской атомной энергетики, но и развитию всей мировой атомной отрасли», — подчеркнул он.

Лихачев отметил, что ВСУ снова атакуют Запорожскую АЭС и предпринимают действия для дестабилизации ситуации на Курской АЭС.

Сейчас Курская АЭС работает в штатном режиме, однако объект столкнулся с рядом угроз из-за действий украинских военных. Ранее Лихачев рассказал, что на атомной электростанции используют реакторы РМБК-1000. Удар по ним приведет к катастрофе такого масштаба, что чернобыльская катастрофа покажется разминкой.

Ситуация на Курской АЭС вызвала сильное беспокойство у главы МАГАТЭ. Лихачев отметил, что Рафаэль Гросси знает, откуда именно исходит угроза, но не делает заявлений на камеру.