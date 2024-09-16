Безрассудные действия Украины на АЭС назвали угрозой для всего мира
Росатом: действия Украины угрожают атомной энергетике России и всему миру
Поведение Украины в отношении атомных станций стали угрозой для всего мира. Такое заявление сделал глава Росатома Алексей Лихачев на открытии генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии, сообщили «Известия».
«Безрассудное поведение киевского режима представляет собой угрозу не только отдельным объектам российской атомной энергетики, но и развитию всей мировой атомной отрасли», — подчеркнул он.
Лихачев отметил, что ВСУ снова атакуют Запорожскую АЭС и предпринимают действия для дестабилизации ситуации на Курской АЭС.
Сейчас Курская АЭС работает в штатном режиме, однако объект столкнулся с рядом угроз из-за действий украинских военных. Ранее Лихачев рассказал, что на атомной электростанции используют реакторы РМБК-1000. Удар по ним приведет к катастрофе такого масштаба, что чернобыльская катастрофа покажется разминкой.
Ситуация на Курской АЭС вызвала сильное беспокойство у главы МАГАТЭ. Лихачев отметил, что Рафаэль Гросси знает, откуда именно исходит угроза, но не делает заявлений на камеру.