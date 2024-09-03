Ситуация на Курской АЭС вызвала сильное беспокойство у главы МАГАТЭ

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси знает, откуда именно исходит угроза для Запорожской и Курской АЭС, но не делает заявлений на камеру. Об этом сообщил глава Росатома Алексей Лихачев, его процитировало РИА «Новости» .

Он назвал Гросси умным и информированным человеком. Лихачев напомнил, что директор МАГАТЭ является дипломатом, поэтому не может опровергать основные тезисы ООН. По его словам, в кулуарном общении Гросси дает понять, что многое знает о ситуации и выражает беспокойство в связи с угрозами.

«Конечно, в обычном общении, в обсуждении, что называется, без телекамер, он прекрасно отдает себе отчет в том, что происходит и откуда направлена основная угроза», — подчеркнул генеральный директор Росатома.

Он добавил, что нельзя допустить аварии на Курской или Запорожской АЭС, и выразил надежду на «политическое мужество и решимость» Гросси, сообщил RT.

Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев призвал организовать санитарную зону для защиты электростанций от ударов украинской армии. По его мнению, это поможет обеспечить безопасность приграничных регионов.