В Энергодаре сообщили об ударе ВСУ по городу

Вооруженные силы Украины 20 сентября нанесли удары по гражданской инфраструктуре Энергодара. Об этом сообщила администрация города в Telegram-канале .

«Удар беспилотника пришелся по гражданской инфраструктуре города на проспекте Строителей», — рассказали в пресс-службе администрации.

Пострадавших в результате происшествия нет, информация о разрушениях уточняется.

ВСУ устроили массированную атаку БПЛА на объекты на территории Энергодара 18 сентября. В населенном пункте располагается Запорожская АЭС, на самой станции прилетов не зафиксировали.

В начале недели Энергодар остался без воды и света из-за обстрела ВСУ. Власти предупреждали жителей об угрозе повторных атак со стороны Украины.