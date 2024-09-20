В Энергодаре сообщили об ударе ВСУ по городу

Вооруженные силы Украины 20 сентября нанесли удары по гражданской инфраструктуре Энергодара. Об этом сообщила администрация города в Telegram-канале.
«Удар беспилотника пришелся по гражданской инфраструктуре города на проспекте Строителей», — рассказали в пресс-службе администрации.
Пострадавших в результате происшествия нет, информация о разрушениях уточняется.
ВСУ устроили массированную атаку БПЛА на объекты на территории Энергодара 18 сентября. В населенном пункте располагается Запорожская АЭС, на самой станции прилетов не зафиксировали.
В начале недели Энергодар остался без воды и света из-за обстрела ВСУ. Власти предупреждали жителей об угрозе повторных атак со стороны Украины.
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