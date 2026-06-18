Лантратова потребовала от ООН и ОБСЕ реакции на атаки БПЛА в Туле и Орле

Украинские беспилотники атаковали жилые дома в Туле и Орле. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова потребовала, чтобы ООН и ОБСЕ отреагировали на произошедшее. Об этом сообщил ТАСС .

Омбудсмен направила обращение в адрес международных правозащитных организаций. Она рассказала об атаках 14 и 15 июня на Тулу и Орел.

«Прошу вас не оставить без внимания продолжающиеся военные преступления вооруженных формирований Украины, придать их публичному осуждению и призвать мировое сообщество к справедливой и объективной оценке произошедшего», — заявила Лантратова.

При ударе по жилому дому в Орле 14 июня пострадали восемь человек, один погиб. Повреждены 100 квартир, жильцы перебрались в пункты временного размещения.

Тулу атаковали 15 июня. Под удар попали частные дома в поселках Ямны, Маслово, Михалково, Иншинский. Погибли три человека.