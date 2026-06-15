Три человека погибли и трое пострадали при атаке украинских БПЛА на Тулу
Украинские БПЛА атаковали жилой сектор Тулы, погибли три человека
Жилой сектор Тулы подвергся атаке украинских БПЛА в ночь на 15 июня. Погибли три мирных жителей, сообщил в телеграм-канале губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.
Повреждения получили частные дома в поселках Ямны, Маслово, Михалково, Иншинский.
«По первичной информации, три человека погибли. Еще трое, в том числе годовалый ребенок, пострадали. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщил губернатор.
Из-за атаки БПЛА в правительстве региона развернули работу оперативного штаба. Глава региона предупредил, что пока сохраняется угроза атаки беспилотниками.
Накануне из-за атаки БПЛА на деревню Сагутьево Трубчевского района Брянской области погибла мирная жительница. Еще двое мужчин получили ранения.