При ударе БПЛА по дому в Орле почти 100 квартир и 40 машин получили повреждения

После атаки БПЛА на жилой дом в Орле 14 июня примерно 100 квартир и 40 автомобилей получили повреждения, а число пострадавших возросло до девяти. Об этом заявил губернатор региона Андрей Клычков на заседании правительства, его процитировал ТАСС .

«Многие были задействованы в реагировании на произошедшую ситуацию — беспилотник ударил по жилому дому, один человек, к сожалению, погиб, девять пострадали», — объяснил он.

Клычков отметил, что почти 100 квартир и 40 машин получили повреждения. Работу по обследованию территории продолжают.

Ранее Клычков заявил, что жителям дома, повредившегося из-за атаки БПЛА, предоставили возможность заселиться в пункт временного размещения. Также людей обеспечили питанием и всем необходимым. Вопросы восстановления имущества и компенсации решает муниципалитет.