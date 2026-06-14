Жителей поврежденного беспилотником дома в Орле доставили в ПВР

Жителям дома, пострадавшего в Орле из-за атаки БПЛА, предоставили возможность заселиться в пункт временного размещения, а также их обеспечили питанием и всем необходимым. Об этом в «Максе» сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

Он отметил, что муниципалитет решает вопросы восстановления квартир и компенсации за повреждение имущества. Глава региона напомнил, что с атаки на общежитие колледжа в Старобельске не прошло и месяца.

«При молчаливом согласии Запада продолжается террор мирного населения», — подчеркнул Клычков.

Украинские боевики атаковали дом в Орле в ночь на 14 июня. В результате удара погиб один человек, еще восемь пострадали.

Губернатор подтвердил, что им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь. Он добавил, что ситуация находится под контролем МЧС и правоохранителей.