Житель Орла погиб из-за удара БПЛА по жилому дому

Украинские военные атаковали ночью Орел. В результате удара беспилотника ВСУ пострадали местные жители, один человек погиб. Об этом сообщил в «Максе» губернатор региона Андрей Клычков.

По его словам, пострадали восемь человек, им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь. Жителей поврежденных квартир разместили в гостиницах.

Клычков подчеркнул, что ситуация находится под контролем МЧС и правоохранительных органов. Спасатели продолжают ликвидировать последствия атаки.

В ночь на 14 июня средства противовоздушной обороны уничтожили в регионах 249 украинских БПЛА самолетного типа. Налеты отразили в Курской, Воронежской, Орловской, Тульской, Калужской и других областях, в Крыму и над акваторией Азовского моря.

Под Ярославлем из-за атаки загорелся промышленный объект по хранению топлива. Губернатор Михаил Евраев уточнил, что никто не пострадал.