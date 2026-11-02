360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Лантратова поблагодарила Путина за организацию миссии в Алешках

    Фото: РИА «Новости»

    Президент России Владимир Путин и его команда сделали возможным организационный процесс гуманитарной миссии в Алешках. Об этом заявила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».

    «Хочу выразить благодарность нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину, всей команде президента, благодаря которым сам организационный процесс оказался возможным», — сказала омбудсмен.

    Лантратова подчеркнула, что нарушений режима тишины при проведении гуманитарной миссии в Алешках, которая официально завершилась в ночь на 2 ноября, не зафиксировали.

    По словам омбудсмена, российские военные обеспечили операцию, рискуя своими жизнями. Так, во время проведения миссии погибли сапер и военнослужащий. Лантратова и ее украинский коллега Дмитрий Лубинец принесли соболезнования их семьям.

    Читайте также

    Лантратова заявила, что гуманитарный конвой в Алешки формировался по потребностям местных жителей

    Лантратова заявила, что гуманитарная миссия в Алешках официально завершилась

    Эвакуация из Алешек, участие Мелании Трамп и разгром логистики ВСУ. Главное в зоне СВО за неделю

    Лантратова заявила, что гуманитарный конвой в Алешки формировался по потребностям местных жителей

    Лантратова заявила, что гуманитарная миссия в Алешках официально завершилась

    Эвакуация из Алешек, участие Мелании Трамп и разгром логистики ВСУ. Главное в зоне СВО за неделю