Американский президент Джо Байден развязал против России диверсионную деятельность и толкает общество к третьей мировой войне. Такое заявление в интервью РИА «Новости» сделал депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

«Байден развязал открытую подрывную диверсионную деятельность против России. На его примере мы видим степень политической деградации, поразившей современную Америку. Байден продолжает упорно толкать мир к третьей мировой войне», — отметил Шеремет.

Здравомыслящим американцам, считает депутат, уже пора инициировать импичмент Байдену. Американский политик может войти в историю как предатель, который «загубил демократическую модель Соединенных Штатов», указал Шеремет.

США сначала долго сомневались, разрешать ли Украине использовать американское оружие для ударов по России. Однако источник сообщил изданию Politico, что Байден уже втайне позволил ВСУ бить по российским территориям. Официальные приказы передали в Пентагон, затем американцы направят информацию украинским коллегам.

Украинские боевики регулярно обстреливают гражданские объекты. Под ударами ежедневно находится Белгородская область. За прошлые сутки из-за атак со стороны ВСУ пострадали более 10 мирных жителей, минимум один человек погиб.