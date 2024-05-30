Две женщины пострадали из-за атаки украинского дрона в Борисовском районе

Гладков: ВСУ атаковали жилой дом в селе Зозули, есть пострадавшие

Фото: РИА «Новости»

Украинские боевики атаковали частный жилой дом в селе Зозули Борисовского района с помощью дрона-камикадзе. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, пострадали мирные жители.

«У одной женщины осколочное ранение левой голени, у второй — контузия», — написал он.

В доме выбило окна, посекло фасад, кровлю и веранду. Оперативные службы работают на месте происшествия.

Ранее ВСУ дважды ударили дронами-камикадзе по заправке в селе Замостье. Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, ранения лица и ног. Еще одного мирного жителя контузило из-за атаки дрона по селу Грузское. В хуторе Мухин из-за обстрела со стороны Украина начался пожар.

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