Две женщины пострадали из-за атаки украинского дрона в Борисовском районе

Украинские боевики атаковали частный жилой дом в селе Зозули Борисовского района с помощью дрона-камикадзе. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, пострадали мирные жители.
«У одной женщины осколочное ранение левой голени, у второй — контузия», — написал он.
В доме выбило окна, посекло фасад, кровлю и веранду. Оперативные службы работают на месте происшествия.
Ранее ВСУ дважды ударили дронами-камикадзе по заправке в селе Замостье. Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, ранения лица и ног. Еще одного мирного жителя контузило из-за атаки дрона по селу Грузское. В хуторе Мухин из-за обстрела со стороны Украина начался пожар.