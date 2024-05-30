США продолжили сомневаться, позволить ли Украине бить их оружием по России

Окончательное решение пока не приняли. Однако ход дискуссии свидетельствует о том, что Байден и его команда «обеспокоены» тем, насколько ВСУ способны отражать российские атаки. При этом, как указывается в украинском правительственном документе, нерешительность США «существенно сокращает эффективность поддержки» и подвижек в этом вопросе не наблюдается.

Журналисты обратили внимание на то, что за время украинского конфликта американские власти не раз вначале демонстрировали осторожность, а затем все же давали разрешение по спорному вопросу. Однако изменится ли подход США на этот раз, неизвестно, отметили в материале.

У стран НАТО разные позиции по поводу того, позволять ли Украине бить оружием альянса по России. За то, чтобы пойти на этот шаг, выступают генсек НАТО Йенс Столтенберг, Польша, Британия и Швеция, против — Италия и Германия.