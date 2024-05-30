США продолжили сомневаться, позволить ли Украине бить их оружием по России
Politico: США рассматривают возможность разрешить Украине бить их оружием по РФ
Администрация американского лидера Джо Байдена продолжает обсуждать, стоит ли разрешать Украине бить оружием Соединенных Штатов вглубь территории России. Пока тема «на рассмотрении», анонимно рассказал один из чиновников США газете Politico.
Окончательное решение пока не приняли. Однако ход дискуссии свидетельствует о том, что Байден и его команда «обеспокоены» тем, насколько ВСУ способны отражать российские атаки. При этом, как указывается в украинском правительственном документе, нерешительность США «существенно сокращает эффективность поддержки» и подвижек в этом вопросе не наблюдается.
Журналисты обратили внимание на то, что за время украинского конфликта американские власти не раз вначале демонстрировали осторожность, а затем все же давали разрешение по спорному вопросу. Однако изменится ли подход США на этот раз, неизвестно, отметили в материале.
У стран НАТО разные позиции по поводу того, позволять ли Украине бить оружием альянса по России. За то, чтобы пойти на этот шаг, выступают генсек НАТО Йенс Столтенберг, Польша, Британия и Швеция, против — Италия и Германия.