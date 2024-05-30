Один человек погиб и девять пострадали при ударе ВСУ по «Газели» под Белгородом

Гладков: ВСУ атаковали «Газель» в селе Зозули, есть погибший и пострадавшие

Украинский дрон-камикадзе атаковал пассажирскую «Газель», которая везла с работы домой сотрудников сельскохозяйственного предприятия в селе Зозули. Один человек погиб, еще девять пострадали. Подробности сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

«Водитель попытался спасти пассажиров и остановился у ближайшего укрытия, именно в этот момент дрон и нанес удар по людям», — написал он.

Один мирный житель получил травмы, они были несовместимы с жизнью. Он умер до приезда скорой. Еще девять человек пострадали. С осколочными ранениями различных частей тела их доставили в больницу.

«Также в селе после падения дрона с последующей детонацией повреждена кровля частного жилого домовладения. Никто не пострадал», — добавил он.

Ранее украинские боевики атаковали частный жилой дом в селе Зозули. Две женщины пострадали из-за атаки украинского дрона. В этот же день пострадал мужчина при атаке на село Замостье. В хуторе Климовое ВСУ ударили рядом с полем, где проводились сельскохозяйственные работы.