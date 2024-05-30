Байден втайне разрешил Украине бить по России американским оружием

Президент США Джо Байден втайне разрешил киевскому режиму наносить удары по территории России американским оружием. Об этом сообщило издание Politico .

Авторы статьи отметили, что администрация Байдена дала разрешение нанести удар по российской территории «исключительно в районе Харькова». По информации от источников, это поможет Украине «защитить свой второй по величине город».

«Президент недавно дал указание своей команде обеспечить, чтобы Украина могла использовать американское оружие для ответного огня в Харькове», — передало издание слова источника.

При этом собеседник Politico добавил, что политика разрешения ударов вглубь России не изменилась. Американские СМИ считают, что Байден все же изменит это решение в ближайшее время.