Песков: верховный главнокомандующий и военные знают ответ на удары по России

Страны Запада не пришли к консенсусу по снятию запрета на удары по России поставленным Украине оружием. Однако Верховный главнокомандующий и военные предусмотрят контрмеры, заявил «Известиям» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это знают Верховный главнокомандующий и наши военные, которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся», — сказал он.

Песков обратил внимание на то, что единства мнений по этому вопросу в западном лагере нет. По его словам, есть лишь горячие головы, которые делали провокационные и безответственные заявления. В качестве примера пресс-секретарь привел слова генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Однако не все, по словам Пескова, готовы последовать призыву отдельных союзников. Некоторые страны задались вопросом о целесообразности такой эскалации. Он заявил об ухудшении ситуации и доминировании военного запала «западников».

Глава евродипломатии Жозеп Боррель допустил снятие запрета на использование западного оружия для ударов по России, но предупредил о риске эскалации. Против этого выступил канцлер Германии Олаф Шольц.