Песков заявил о прямой конфронтации НАТО с Россией
Пресс-секретарь Песков: НАТО напрямую вовлечен в конфликт на Украине
НАТО находится в прямой конфронтации с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков «Известиям».
Он отметил, что предложение генсека НАТО Йенса Столтенберга «разрешить» Украине наносить удары по России западным оружием является официальным заявлением. Это высказывание только повышает градус эскалации.
«Это не может быть его личным мнением. <…> НАТО повышает градус эскалации, НАТО заигрывает с военной риторикой, впадает в „военный экстаз“. Это та реальность, с которой нам нужно иметь дело», — подчеркнул официальный представитель Кремля.
По мнению Пескова, последующее высказывание Столтенберга о нежелании НАТО вступать в прямое столкновение с Россией противоречиво. Уже сейчас Североатлантический альянс фактически находится в прямой конфронтации с РФ, резюмировал пресс-секретарь президента.