Песков заявил о прямой конфронтации НАТО с Россией

НАТО находится в прямой конфронтации с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков «Известиям» .

Он отметил, что предложение генсека НАТО Йенса Столтенберга «разрешить» Украине наносить удары по России западным оружием является официальным заявлением. Это высказывание только повышает градус эскалации.

«Это не может быть его личным мнением. <…> НАТО повышает градус эскалации, НАТО заигрывает с военной риторикой, впадает в „военный экстаз“. Это та реальность, с которой нам нужно иметь дело», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

По мнению Пескова, последующее высказывание Столтенберга о нежелании НАТО вступать в прямое столкновение с Россией противоречиво. Уже сейчас Североатлантический альянс фактически находится в прямой конфронтации с РФ, резюмировал пресс-секретарь президента.