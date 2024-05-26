Шольц выступил против использования ВСУ оружия Запада для ударов по России

Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил против права Украины на нанесение ударов по российской территории западным оружием. Его слова привело издание Tagesschau .

Политик отметил, что на данный момент не видит повода для расширения действия западного вооружения в украинском конфликте. Также он напомнил, что Германия согласовывала с Украиной четкие правила поставок оружия и они на данный момент работают.

«Это моя личная позиция. Цель политики Германии в отношении Украины — предотвращение перерастания этого конфликта в новую мировую войну», — добавил Шольц.

Ранее глава немецкого правительства заявил, что после начала боевых действий страна передала Украине две системы ПВО Patriot и 28 миллиардов евро. Шольц подчеркивал, что Германия дошла до пределов возможного в поставках оружия и не станет направлять ВСУ дальнобойные ракеты.