Евросоюз обсудит с НАТО риск эскалации из-за ударов по России

Боррель признал риск эскалации при ударах западным оружием по целям в России

Страны Евросоюза сопоставят риск эскалации с пользой для Украины от снятия запрета на удары западным оружием по России. Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель поддержал идею НАТО, сообщило агентство «Прайм» .

«Конечно, будет поднят и вопрос о риске эскалации, но необходимо достичь баланса между риском эскалации и необходимостью для Украины обороняться», — сказал он.

Боррель назвал допустимым снятие запрета на удары по России западным оружием. Он сказал, что эту тему обсудят на заседании министров обороны стран Евросоюза в Брюсселе с участием генсека НАТО Йенса Столтенберга. По словам политика, некоторые страны уже приняли положительное решение.

Столтенберг на Парламентской ассамблее НАТО в Софии призвал отменить ограничение на использование поставленного Украине оружия. МИД России обвинил его в превышении полномочий.