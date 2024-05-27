Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг превысил свои полномочия. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в комментарии корреспонденту «Известий».

Таким образом министр прокомментировал слова Столтенберга о «праве» Украины наносить удары по территории России с помощью западного оружия.

«Я сомневаюсь, что генсекретарь может брать на себя такую ответственность и выступать от имени членов блока», — подчеркнул Лавров.

Заявление генсека НАТО уже осудили руководители некоторых стран — участниц альянса. Среди них — премьер-министр Италии Джорджа Мелони, которая посоветовала Столтенбергу быть осторожным в своих заявлениях.

Вице-премьер правительства Италии Маттео Сальвини заявил, что генсек НАТО после заявления об ударах по России должен извиниться или уйти в отставку. По его словам, Украине передали оружие для обороны, а не для нападения.