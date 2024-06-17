Командование Сухопутных войск доложило Белоусову о ситуации в зоне СВО

Центр управления Сухопутных войск России посетил министр обороны Андрей Белоусов. Он заслушал доклады о подготовке офицеров, поставках вооружений и ситуации в зоне проведения спецоперации, сообщило Минобороны .

Главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков доложил министру о подготовке офицерских кадров и презентовал план развития инфраструктуры Саратовского высшего артиллерийского командного училища. Он отчитался о работе с предприятиями оборонно-промышленного комплекса, поставках вооружений и техники.

Белоусов заслушал доклад об обеспечении войск в зоне СВО, организации боевого дежурства и работе оперативных групп. Салюков отчитался о координации работы комендантской службы и миротворческих подразделений.

В мае Белоусов вступил в должность министра обороны и впервые появился на публике в военной форме. За несколько недель он провел совещание по медицинскому обеспечению солдат, поставкам БПЛА, встретился с военкорами и принял участие в заседании Совбеза.