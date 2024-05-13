Андрей Белоусов — будущий министр обороны: биография и что о нем известно | 360°

13 мая 2024, 13:37
Ученый, экономист, чиновник. Что известно о будущем главе Минобороны Белоусове
Будущий глава Минобороны Андрей Белоусов: биография ученого на госслужбе
Президент России Владимир Путин предложил назначить главой министерства обороны Андрея Белоусова. Он не только ученый-экономист, но и управленец с богатым опытом, хорошо зарекомендовавший себя за почти 20 лет работы в правительстве России. На него возлагают надежды по развитию военной науки и гособоронзаказа. При этом все военные решения будет принимать Генштаб.
Минобороны РФ возглавит экономист
Владимир Путин предложил назначить экономиста Андрея Белоусова новым министром обороны страны. Ранее он занимал должность первого вице-премьера. Теперь этот пост занял министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
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По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, президент намеренно предложил возглавить Минобороны гражданскому человеку. Ведомство должно быть открыто для инноваций и передовых идей. При этом военными вопросами, в том числе и стратегией СВО, будет по-прежнему заниматься Генштаб Вооруженных сил РФ.
Российские кадровые перестановки посчитали плохими новостями для Украины, где «на должностях министров находятся антиподы политики Белоусова с повесткой вульгарного либерализма». Экономиста назвали одним из главных архитекторов модели роста экономики России и адаптации к санкциям.
Кто такой Андрей Белоусов
Научная деятельность
Андрей Белоусов родился в Москве 17 марта 1959 года. Его отец — создатель советской научной школы в области ценообразования и управления, входил в число участников подготовки реформы экономической политики СССР. Мать была радиохимиком и занималась изучением химии редких элементов.
Отец Андрея Белоусова, Рэм Александрович — участник Великой Отечественной войны. В 1950 году он окончил МГИМО и работал экспертом в экономическом отделе посольства СССР в Берлине, а после — в НИЭИ при Госплане СССР. С 1973 года возглавлял кафедру управления социально-экономическими процессами Академии общественных наук и подготовил более ста докторов и несколько сотен кандидатов наук. Выступал советником руководства Вьетнама и Лаоса.
После учебы во Второй физико-математической школе Белоусов с отличием окончил МГУ по специальности «экономическая кибернетика». Студентом он сотрудничал с кафедрой планирования народного хозяйства СССР экономического факультета. Получив диплом, поступил в аспирантуру Центрального экономико-математического института АН СССР.
Начиная с 1981 года Белоусов работал в лаборатории моделирующих человеко-машинных систем ЦЭМИ: сперва стажером-исследователем, затем — младшим научным сотрудником. Пять лет спустя он перешел в Институт экономики и прогнозирования научно-технического прогресса АН СССР (сейчас — ИНП РАН).
В 2000 году Белоусов основал и возглавил Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Через пять лет он спрогнозировал экономический кризис 2008-го, спад экономики в 2011-2012 годах и сбой системы государственного управления в 2015-2017 годах.
Государственная служба
Еще в 1999 году Белоусов вошел в состав коллегии министерства экономики и выступал консультантом у глав российского правительства, с некоторыми из них даже работал в статусе внештатного советника. Окончательный переход на госслужбу произошел в 2006-м, как раз после получения ученой степени доктора экономических наук.
Тогдашний министр экономического развития России Герман Греф предложил Белоусову должность своего заместителя. На этом посту ученый работал над улучшением инвестиционного климата и реализацией федеральных целевых программ. Также курировал инвестиционную деятельность Внешэкономбанка.
Позже Белоусова назначили директором департамента экономики и финансов аппарата правительства Российской Федерации. В числе прочего он отвечал за формирование бюджета и государственные инвестиции, работал над усовершенствованием условий для предпринимательской деятельности в России.
В 2012-м Белоусов стал министром экономического развития России. Год спустя он получил должность помощника президента Российской Федерации по экономическим вопросам. С 2015 по 2017 год был председателем Совета директоров Роснефти, с 2020-го избран председателем совета директоров РЖД.
Андрей Белоусов с 2022 года находится под персональными санкциями Украины и Евросоюза. В том же году внесен в санкционный список США против финансового сектора РФ. С 2023 года — под санкциями Японии, Канады, Великобритании и Австралии.
Также в 2020 году Белоусова назначили первым заместителем председателя правительства Российской Федерации. Основные вопросы его работы касались финансово-экономической политики государства. Во время болезни премьер-министра Михаила Мишустина исполнял его обязанности.
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