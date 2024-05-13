Андрей Белоусов — будущий министр обороны: биография и что о нем известно | 360°

Власть 13 мая 2024, 13:37 Ученый, экономист, чиновник. Что известно о будущем главе Минобороны Белоусове Будущий глава Минобороны Андрей Белоусов: биография ученого на госслужбе Заслуженный экономист Российской Федерации Андрей Белоусов. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

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Президент России Владимир Путин предложил назначить главой министерства обороны Андрея Белоусова. Он не только ученый-экономист, но и управленец с богатым опытом, хорошо зарекомендовавший себя за почти 20 лет работы в правительстве России. На него возлагают надежды по развитию военной науки и гособоронзаказа. При этом все военные решения будет принимать Генштаб.

Минобороны РФ возглавит экономист

Владимир Путин предложил назначить экономиста Андрея Белоусова новым министром обороны страны. Ранее он занимал должность первого вице-премьера. Теперь этот пост занял министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

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По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, президент намеренно предложил возглавить Минобороны гражданскому человеку. Ведомство должно быть открыто для инноваций и передовых идей. При этом военными вопросами, в том числе и стратегией СВО, будет по-прежнему заниматься Генштаб Вооруженных сил РФ.

Российские кадровые перестановки посчитали плохими новостями для Украины, где «на должностях министров находятся антиподы политики Белоусова с повесткой вульгарного либерализма». Экономиста назвали одним из главных архитекторов модели роста экономики России и адаптации к санкциям.

Кто такой Андрей Белоусов

Научная деятельность

Андрей Белоусов родился в Москве 17 марта 1959 года. Его отец — создатель советской научной школы в области ценообразования и управления, входил в число участников подготовки реформы экономической политики СССР. Мать была радиохимиком и занималась изучением химии редких элементов.

Отец Андрея Белоусова, Рэм Александрович — участник Великой Отечественной войны. В 1950 году он окончил МГИМО и работал экспертом в экономическом отделе посольства СССР в Берлине, а после — в НИЭИ при Госплане СССР. С 1973 года возглавлял кафедру управления социально-экономическими процессами Академии общественных наук и подготовил более ста докторов и несколько сотен кандидатов наук. Выступал советником руководства Вьетнама и Лаоса.

После учебы во Второй физико-математической школе Белоусов с отличием окончил МГУ по специальности «экономическая кибернетика». Студентом он сотрудничал с кафедрой планирования народного хозяйства СССР экономического факультета. Получив диплом, поступил в аспирантуру Центрального экономико-математического института АН СССР.

Центральный экономико-математический институт АН СССР, ныне — Центральный экономико-математический институт РАН с борельефом «Лента Мебиуса» над центральным входом / Викимедиа

Начиная с 1981 года Белоусов работал в лаборатории моделирующих человеко-машинных систем ЦЭМИ: сперва стажером-исследователем, затем — младшим научным сотрудником. Пять лет спустя он перешел в Институт экономики и прогнозирования научно-технического прогресса АН СССР (сейчас — ИНП РАН).

В 2000 году Белоусов основал и возглавил Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Через пять лет он спрогнозировал экономический кризис 2008-го, спад экономики в 2011-2012 годах и сбой системы государственного управления в 2015-2017 годах.

Андрей Белоусов после назначения помощником президента Российской Федерации, Москва, 24 июня 2013 года. Фото: Pravda Komsomolskaya / Global Look Press

Государственная служба

Еще в 1999 году Белоусов вошел в состав коллегии министерства экономики и выступал консультантом у глав российского правительства, с некоторыми из них даже работал в статусе внештатного советника. Окончательный переход на госслужбу произошел в 2006-м, как раз после получения ученой степени доктора экономических наук.

Тогдашний министр экономического развития России Герман Греф предложил Белоусову должность своего заместителя. На этом посту ученый работал над улучшением инвестиционного климата и реализацией федеральных целевых программ. Также курировал инвестиционную деятельность Внешэкономбанка.

Президент России Владимир Путин и его помощник Андрей Белоусов на совещании по ликвидации последствий наводнений и пожаров в Сибири и на Урале, Иркутск, 15 мая 2017 года. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Позже Белоусова назначили директором департамента экономики и финансов аппарата правительства Российской Федерации. В числе прочего он отвечал за формирование бюджета и государственные инвестиции, работал над усовершенствованием условий для предпринимательской деятельности в России.

В 2012-м Белоусов стал министром экономического развития России. Год спустя он получил должность помощника президента Российской Федерации по экономическим вопросам. С 2015 по 2017 год был председателем Совета директоров Роснефти, с 2020-го избран председателем совета директоров РЖД.

Андрей Белоусов с 2022 года находится под персональными санкциями Украины и Евросоюза. В том же году внесен в санкционный список США против финансового сектора РФ. С 2023 года — под санкциями Японии, Канады, Великобритании и Австралии.

Также в 2020 году Белоусова назначили первым заместителем председателя правительства Российской Федерации. Основные вопросы его работы касались финансово-экономической политики государства. Во время болезни премьер-министра Михаила Мишустина исполнял его обязанности.