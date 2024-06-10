Глава Минобороны Белоусов призвал обеспечить военных качественным лечением

Систему отношений между Минздравом и Минобороны следует выстроить таким образом, чтобы наиболее эффективно решать задачу качественного лечения военнослужащих. Об этом заявил министр обороны Андрей Белоусов, сообщило РИА «Новости» .

Он провел совещание по вопросам медицинского обеспечения участников спецоперации и указал, что военные получают ранения и травмы. Глава Минобороны подчеркнул, что систему оказания помощи участникам СВО необходимо делать общей.

В обсуждении принимали участие министр здравоохранения Михаил Мурашко, руководитель центрального исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов и руководитель реабилитации и протезирования Фонда помощи инвалидам и ветеранам боевых действий «Своих не бросаем» Алла Бочковская.

Ранее Белоусов посетил Казахстан с рабочим визитом. Министр обороны участвовал в заседании совета министров обороны ОДКБ, встреча которых проходила в Алма-Ате.