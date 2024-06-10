Глава Минобороны Белоусов призвал обеспечить военных качественным лечением
Систему отношений между Минздравом и Минобороны следует выстроить таким образом, чтобы наиболее эффективно решать задачу качественного лечения военнослужащих. Об этом заявил министр обороны Андрей Белоусов, сообщило РИА «Новости».
Он провел совещание по вопросам медицинского обеспечения участников спецоперации и указал, что военные получают ранения и травмы. Глава Минобороны подчеркнул, что систему оказания помощи участникам СВО необходимо делать общей.
В обсуждении принимали участие министр здравоохранения Михаил Мурашко, руководитель центрального исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов и руководитель реабилитации и протезирования Фонда помощи инвалидам и ветеранам боевых действий «Своих не бросаем» Алла Бочковская.
Ранее Белоусов посетил Казахстан с рабочим визитом. Министр обороны участвовал в заседании совета министров обороны ОДКБ, встреча которых проходила в Алма-Ате.