Белоусов впервые появился на публике в военной форме

Занявший пост министра обороны России Андрей Белоусов впервые принял участие в заседании Совета безопасности страны. Глава оборонного ведомства появился на экране видеоконференции в военной форме на фоне флагов РФ и Минобороны.

Темой заседания стали вопросы информационной безопасности страны. С докладом перед постоянными членами Совбеза выступил министр цифрового развития Максут Шадаев.

Президент России Владимир Путин представил Белоусова в качестве кандидата на пост министра обороны на рассмотрение Совета Федерации в первой половине мая при формировании нового правительства. В прошлом составе кабмина он занимал пост первого вице-премьера и курировал вопросы экономики и противодействие санкциям.

Объясняя свое решение о назначении Белоусова на пост министра обороны Путин объяснил, что его знания и опыт встроят экономику оборонной промышленности в общую экономику России. Глава государства напомнил, что увеличение расходов на оборону и безопасность не отменило выполнения социальных обязательств перед россиянами и цели национального развития по всем направлениям. В реализации этой программы поможет экономический опыт Белоусова.