«Князь Вандал» уничтожил технику НАТО на миллионы долларов. Что известно о российском FPV-дроне

Российские военные получили новый ударный FPV-дрон с необычным названием «Князь Вандал». 360.ru выяснил, что известно о чудо-беспилотнике и почему он не подвержен влиянию средств РЭБ.

Полное название дрона — «Князь Вандал Новгородский», сокращенное — «Князь Вандал» или «КВН». Инженеры новгородского научно-производственного центра «Ушкуйник» создали его с нуля меньше чем за год и назвали в честь легендарного правителя Словенска. Серийное производство начнется в нескольких регионах по франшизе. Лаборатории по сборке появятся также в зоне СВО.

Уникальность этого дрона в том, что он управляется через оптоволоконный кабель длиной 20 метров, а не с помощью ретрансляторов. Военный обозреватель Виктор Литовкин заявил, что такая система обеспечивает надежную связь с оператором, хорошее качество изображения и неуязвимость перед украинскими системами РЭБ. Последнее особенно важно для полетов на низких высотах.

FPV-дрон поступил на вооружение российской армии в августе 2024 года и прошел боевое крещение в Курской области. Военные использовали его также при уничтожении техники в Красноармейске (украинское название — Покровск).

Об эффективности разработки рассказал губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

«Он уже уничтожил натовской техники более чем на 300 миллионов долларов. Снова горят на полях сражений нацистские танки», — заявил он.

Новый российский дрон стал большим открытием для обеих сторон конфликта. Руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов даже признал его огромной проблемой для ВСУ. В свою очередь американский еженедельник Newsweek заявил, что с появлением «Князя Вандала» война дронов вступила в новую фазу.