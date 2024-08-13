Российские военные запустили в Курской области невидимый для систем РЭБ дрон

Российские военные применили в Курской области новый дрон «Князь Вандал Новгородский», защищенный от систем радиоэлектронной борьбы. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин сообщил об этом в своем Telegram-канале .

Беспилотник разработал новгородский научно-производственный центр «Ушкуйник». Аппарат назвали в честь князя, одного из правителей Словенска. Никитин сообщил, что этот дрон уже зарекомендовал себя в зоне проведения спецоперации, а теперь его применили против украинских боевиков в Курской области.

«[Разработка] основана на революционной технологии связи и управления, против которой существующие средства РЭБ бессильны», — сказал он.

Подразделения Вооруженных сил Украины задействовали в нападении на Курскую область немецкий инженерный танк Wiesent, который создали на базе Leopard 1, сообщили «Известия». Он предназначен для создания или уничтожения оборонительных объектов.