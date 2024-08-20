ВС России атаковали украинских боевиков под Курском новым оружием

Российские военные стали использовать в Курской области новую модель FPV-дронов, с которой не могут справиться украинские системы РЭБ. Об этом «Аргументам и фактам» рассказал военный обозреватель Виктор Литовкин.

Он объяснил, что новые БПЛА управляются не с помощью ретрансляторов и беспроводной связи, а благодаря катушке со специальным оптоволоконным кабелем. Такая система надежно соединяет оператора, но при этом остается невидимой для РЭБ противника, подчеркнул эксперт.

Новинку сконструировали в Великом Новгороде, разработчики назвали ее «Князь Вандал Новгородский». Беспилотник применяют под Курском на боевиках ВСУ и бронетехнике, добавил Литовкин.

Ранее Пентагон опубликовал доклад, в котором эксперты назвали российские ЗРК одними из самых передовых в мире систем ПРО. В американском оборонном ведомстве добавили, что ВС России продолжают использовать дроны для разведки и информирования военных об происходящем на поле боя, сообщил RT.