«Война дронов» между Россией и Украиной перешла в новую фазу

Применение в зоне СВО FPV-дронов с управлением по оптоволоконному кабелю открыло новую фазу в российско-украинском конфликте. Об этом написал американский журнал Newsweek.
«Война дронов между Россией и Украиной вступает в новую фазу. <…> Дроны на оптоволокне все чаще фигурируют в последние месяцы в качестве одного из главных решений против РЭБ», — сообщило издание.
Эксперты отметили, что российские войска первыми применили оптоволоконные беспилотники на передовой и широко используют их в зоне спецоперации. Среди ключевых достоинств эксперты отметили невозможность перехвата или подавления дрона, его невидимость для РЭБ и более четкое изображение с камер.
Российские оптоволоконные FPV-дроны назвали огромной проблемой для ВСУ. Системы радиоэлектронной борьбы не могут остановить дроны ВС России, отметили на Украине.
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