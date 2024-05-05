Работино перешло в «серую» зону | 360°

Спецоперация 05 мая 2024, 13:10 Работино перешло в «серую» зону Рогов: Работино перешло в «серую» зону, враг его физически не контролирует РИА «Новости»

Читать 360 в

Село Работино перешло в «серую» зону, рассказал РИА «Новости» председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Работино полностью перешло в „серую“ зону. Враг его больше физически не контролирует. Нашим ребятам там находиться тоже смысла нет, потому что это низина. Главное — это взятие под контроль ближайших высот», — сообщил он.

Реклама

Вооруженные силы Украины оставили село и сбежали с позиций. Российские военные подняли флаг страны над Работиным и начали вели зачистку небольших групп противника.

Сразу две украинские бригады оставили позиции на востоке в зоне СВО за последние несколько недель. Как стали отмечать иностранные СМИ, ситуация с бегством боевиков носит системный характер.

Ранее российские силы полностью освободили село Бердычи в ДНР. Оно находится в пригороде Авдеевки на ключевой дороге, по которой шло снабжение донбасской группировки ВСУ. Успехи России нарушат логистику противника.