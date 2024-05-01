Российский флаг подняли над селом Работино | 360°

Спецоперация 01 мая 2024, 17:47 Российский флаг подняли над селом Работино Рогов: над селом Работино военные подняли флаг России РИА «Новости»

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Российские военные подняли флаг страны над селом Работино. Об этом РИА «Новости» рассказал председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Основные силы украинской армии оставили Работино и сбежали с позиций. По словам Рогова, началась зачистка оставшихся групп боевиков. Идут стрелковые бои

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«Наши ребята дошли до северных окраин села, где раньше находился противник, и подняли флаг Российской Федерации», — заявил Рогов.

Украинские военные отошли, отметил собеседник агентства, на заранее подготовленные позиции. С их помощью они пытаются сохранить хотя бы минимальное присутствие, ведь село было главным достижением армии Украины за время попыток провести контрнаступление на этом участке фронта.

Несколько групп ВСУ остаются за населенным пунктом в районе кладбища, также есть ряд точек сопротивления в самом Работине. Рогов ранее отмечал — вероятно, это связано с тем, что украинские боевики лишились связи и не понимают, что происходит.

Сразу две украинские бригады оставили позиции на востоке в зоне СВО за последние несколько недель. В ВСУ «что-то идет не так», и военные сбегают. Ситуация носит системный характер.