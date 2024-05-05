Бойцы группировки «Центр» за сутки лишили ВСУ до 380 военнослужащих и Abrams | 360°

05 мая 2024, 13:24
Бойцы группировки «Центр» за сутки лишили ВСУ до 380 военнослужащих и Abrams
За сутки бойцы ВСУ потеряли до 380 человек и танк Abrams в зоне ответственности российской группировки войск «Центр». Об этом отчиталось Минобороны.
В течение суток российские силы отразили восемь контратак украинских штурмовых групп в Донецкой Народной Республике в районах населенных пунктов Новокалиново, Очеретино, Соловьево, Бердычи, Семеновка и Нетайлово. Помимо живой силы и танка, украинские военнослужащие потеряли две боевые машины пехоты, в том числе американскую Bradley, а также боевую бронемашину и три пикапа.
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Группировка «Центр» освободила Очеретино, а также нанесла тактическое поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ возле Архангельского и Новгородского в ДНР.
В рамках контрбатарейной борьбы удалось поразить американскую гаубицу М777, польскую САУ Krab, легкую гаубицу М102 производства США, гаубицы Д-20 и Д-30 и артиллерийскую установку «Гвоздика».
Минобороны РФ
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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