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    «Яндекс» отменил плату за облачные хранилища и виртуальный офис до конца октября

    Фото: РИА «Новости»

    «Яндекс» сделал бесплатными виртуальный офис Яндекс 360 и сервис Yandex Cloud до конца октября. Об этом сообщила пресс-служба компании.

    Решение коснется всех действующих клиентов, в том числе корпоративных.

    В пресс-службе отметили, что после сбоя сервисы по-прежнему работают с ограничениями, специалисты делают все возможное, чтобы восстановить их.

    «Некоторые функции мы ограничили осознанно, чтобы обеспечить главное — работоспособность основных сценариев», — добавили в компании.

    В Yandex Cloud до конца месяца станут бесплатными все сервисы во всех российских зонах доступности, а в Яндекс 360 не будут списываться средства за инструменты виртуального офиса.

    Ранее «Яндекс» запустил ряд функций приложения «Дом с Алисой». Пользователи получили возможность снова использовать ИИ-камеру, регулировать температуру и настраивать освещение.

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