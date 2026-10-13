«Яндекс» отменил плату за облачные хранилища и виртуальный офис до конца октября

«Яндекс» сделал бесплатными виртуальный офис Яндекс 360 и сервис Yandex Cloud до конца октября. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Решение коснется всех действующих клиентов, в том числе корпоративных.

В пресс-службе отметили, что после сбоя сервисы по-прежнему работают с ограничениями, специалисты делают все возможное, чтобы восстановить их.

«Некоторые функции мы ограничили осознанно, чтобы обеспечить главное — работоспособность основных сценариев», — добавили в компании.

В Yandex Cloud до конца месяца станут бесплатными все сервисы во всех российских зонах доступности, а в Яндекс 360 не будут списываться средства за инструменты виртуального офиса.

Ранее «Яндекс» запустил ряд функций приложения «Дом с Алисой». Пользователи получили возможность снова использовать ИИ-камеру, регулировать температуру и настраивать освещение.