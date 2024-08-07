Комплекс «Искандер-М» нанес ракетный удар по месту скопления военной и специальной техники ВСУ в приграничном районе с Курской областью. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Украинские боевики попытались прорваться в Курскую область 6 августа. Сотни солдат на танках и боевых машинах ринулись к границе и принялись стрелять по мирным жителям.

В распоряжении 360.ru оказались кадры последствий бомбежки. Среди пострадавших — взрослые и дети, есть погибшие. Местный житель Валерий рассказал, что удары были сильными как никогда.

Российские военные отбили атаку и отодвинули противника от границы. ВСУ потеряли свыше 300 бойцов и 54 единицы техники. Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук уверен, что украинских боевиков отправили на бойню в попытке отвлечь внимание от реальных проблем на фронте. Мария Захарова назвала атаку кровавым терактом под циничное молчание Запада.