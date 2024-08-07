Российские военные дали решительный отпор ВСУ в Курской области. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее комментарий ведомство опубликовало в Telegram-канале .

«Украинские неонацисты, терпя неудачи в зоне боевых действий, совершают кровавые террористические акты против гражданского населения», — сказала она.

Все эти кровавые преступления происходят под циничное молчание Запада. Владимир Зеленский отправил собственный народ в мясорубку и тут же продлил смертельную мобилизацию.

«Российские вооруженные силы дали решительный отпор противнику, который понес существенные потери», — подчеркнула Захарова.

Украинские боевики на танках попытались прорваться в Курскую область 6 августа. Российские военные оттеснили диверсантов и остановили продвижение ВСУ вглубь страны. Президент Владимир Путин собрал совещание с главами силовых ведомств из-за ситуации в Курской области.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил, что всех диверсантов уничтожат к концу дня 7 августа. Он пояснил, что боевики пытались отвлечь внимание от реальных проблем на фронте, «побольше убить и побольше разрушить».