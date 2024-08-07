Сегодня 17:51 «Проскочили под дымом и гнали изо всех сил». Житель Суджи рассказал об отъезде в Курск Житель Суджи рассказал о последствиях обстрелов города и отъезде в Курск 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Спецоперация

Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России

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В ночь на 6 августа обстрелы Суджи были сильными как никогда, работали ПВО и авиация, рассказал в беседе 360.ru местный житель Валерий М. Всю ночь он вместе с близкими просидел в душевой, а на следующее утро понял, что нужно уезжать в Курск.

«Я из Суджи выехал вчера в два часа дня. В пионерлагере сейчас. В позавчерашнюю ночь обстрелы были сильные как никогда. Все рвалось-взрывалось. ПВО работала, вертолеты летали, самолеты, мы прятались в душевой, просидели там всю ночь», — поделился Валерий. Рано утром мужчина не побоялся выйти на улицу и немного пройтись. Рядом с администрацией, по его словам, была большая воронка 2,5 на три метра, а в здании были выбиты все окна.

Рядом дом тоже с пустыми глазницами стоял, выгорели квартиры, ель там росла, ее как будто срезали ножом. За ним был еще совсем новенький дом, у него крышу смело, балконы покорежило. И все это железо, пробитое от осколков, разметало везде по округе, в парк улетело, на крыши соседних зданий. Валерий М. житель Суджи

Сильно пострадало при обстрелах и здание прокуратуры, а в частных домах напротив нее выбило все окна, добавил мужчина. Кроме того, город остался без света и связи. Прекратилась, по словам Валерия, и подача воды. «Все отключилось мгновенно, связь была потеряна, а выходить стало опасно, можно было попасть под обстрел. Дронов много зависало. Дома мы сели к стенкам в подъезде с соседями, а они потом начали уезжать», — вспоминает собеседник 360.ru.

У нас восьмиквартирный дом. И все стали уезжать. Сын [одной из жительниц] приехал, говорит: «Мама, три минуты тебе даем, собирайся с отцом». И тут и я задумался. Ведь, знаете, я не собирался уезжать. Валерий М.

Своей машины, чтобы уехать из Суджи самостоятельно, у Валерия не было. Вместе с супругой и сыном он в итоге решил добираться пешком до трассы в сторону вокзала. Никаких сборов вещей не было. Взять решили только документы. «Жене сказал сумки бросать, только документы. И вот я как был в тапках, так мы и побежали. И когда бежали по трассе на вокзал, я еще сказал сыну и жене, смотрите, если в небе будут дроны, будем прыгать в кювет, чтобы не быть на виду», — рассказал мужчина.

До трассы они бежали около трех километров. Там их подобрала попутка. По словам Валерия, на выезде из Суджи им помогло сильное задымление — горел зерновоз. За ним они увидели уже полностью уничтоженный огнем автобус.

И дым валит, так что мы проскочили и гнали до Курска что есть силы. Валерий М.

В Курске Валерию помог знакомый. Семью устроили в лагерь. Людей кормят, есть комфортные палаты с удобствами. Но пока, несмотря на уже спокойную обстановку, никто еще не успел прийти в себя и осознать до конца все, что пришлось пережить по пути из родного города. «Сейчас связи с Суджей толком нет, не могу сейчас дозвониться до своего друга. Он увез семью в Курск и мог вернуться обратно. Там очень сильные обстрелы. Суджа и пригород — в дыму. И вот жили, всю жизнь имущество наживали, что нам делать теперь. Мы в шоке еще, до конца не понимаем, что именно произошло. Пока мы бежали, был адреналин, а потом будет упадок», — заключил он.