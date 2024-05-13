Гладков назвал общее число погибших в Белгороде 12 мая | 360°

Важное 13 мая 2024, 08:28 Гладков назвал общее число погибших в Белгороде 12 мая Гладков: в Белгороде при ударе ВСУ 12 мая погибли 19 человек Stringer/news.ru / Global Look Press

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Жертвами массированного удара по Белгороду со стороны Вооруженных сил Украины 12 мая стали 19 человек. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Это те потери, которые мы вместе с вами понесли за вчерашний день среди мирных жителей, невиновных жителей, которых убил киевский режим», — написал глава региона.

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Гладков сообщил, что разбор завалов жилого дома на улице Щорса практически закончили. По данным на 13 мая, спасатели извлекли из-под обломков тела 15 человек. Во время вечерних обстрелов погибли еще три мирных жителя, одна женщина скончалась в больнице после ранения.

«Их имена всегда будут в нашей памяти. Мы будем стараться помочь всем родственникам», — добавил губернатор.

Получили ранения 27 человек. Шестерых, в том числе полуторамесячного ребенка вместе с матерью, отправят в федеральные клиники.

Прямое попадание снаряда украинских боевиков разрушило подъезд многоэтажного дома в районе Харьковской горы. Из-за угрозы обрушения здания спасатели начали эвакуировать жильцов уцелевших квартир.

Ранее папа римский Франциск выразил соболезнования семьям погибших, осудив обстрел мирных граждан. Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил, что «киевские негодяи» ответят за обстрел Белгорода и убийства мирных жителей. Военный журналист Алексей Борзенко предположил, что город защитит санитарная зона длиной более 70 километров.