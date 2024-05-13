В Совфеде заявили, что «киевские негодяи» ответят за обстрел Белгорода | 360°

13 мая 2024, 00:55
В Совфеде заявили, что «киевские негодяи» ответят за обстрел Белгорода
Сенатор Кастюкевич: Россия ответит киевским негодяям за удар по Белгороду
Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил, что «киевские негодяи» ответят за обстрел Белгорода и убийства мирных жителей. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«При разборе завалов, снова была объявлена ракетная опасность. И опять это почерк киевских негодяев — прицеливаются и бьют по мирным жителям. В общем, ответят они за эти действия», — написал он.
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Сенатор пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим во время теракта и выразил соболезнования семьям погибших жителей Белгорода.
По его словам, украинские боевики тем ожесточеннее обстреливают гражданские объекты в России, чем хуже их дела на фронте. И все эти убийства мирных людей оплачивают своими налогами жители Европы и США. ВСУ атакует гражданскую инфраструктуру на территории России вооружением, поставленным Западом якобы для ведения боевых действий в зоне спецоперации, подчеркнул Кастюкевич.
В заключение он добавил, что пусть в Киеве не думают, что все эти преступления сойдут им с рук, так как наступит то время, когда им придется ответить.
Папа римский Франциск ранее выразил соболезнования семьям погибших в Белгороде, осудив обстрел мирных граждан.
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Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
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