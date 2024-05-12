Папа римский направил слова сочувствия семьям погибших при обрушении дома в Белгороде | 360°

12 мая 2024, 23:44
Папа римский направил слова сочувствия семьям погибших при обрушении дома в Белгороде
Папа римский выразил соболезнования семьям погибших в Белгороде
Папа римский Франциск выразил слова соболезнования семьям погибших в Белгороде при обстреле ВСУ. Он осудил удары по мирному населению, сообщил «РИА Новости» председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.
«Папа Франциск выражает глубокое сочувствие семьям жертв погибших в жилом доме в Белгороде и осуждает любой обстрел мирных граждан», — отметил он.
Реклама
Уточняется, что Севастьянов передал слова папы Франциска, сославшись на личный разговор с ним.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее направил соболезнования властям Белгородской области. Он отметил, что массированные обстрелы со стороны Украины «ничем, кроме поистине нечеловеческой злобы и ненависти, объяснить невозможно».
В воскресенье, 12 мая, в результате атаки Вооруженных сил Украины в 10-этажном доме на улице Щорса в Белгороде произошло обрушение подъезда. По последним данным, погибли 13 человек, ранения получили — 31.
Обрушения
ВСУ
Патриарх Кирилл
Папа римский
Обрушение подъезда многоэтажки в Белгороде из-за удара ВСУ
Реклама
Реклама