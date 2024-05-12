Папа римский направил слова сочувствия семьям погибших при обрушении дома в Белгороде | 360°

Спецоперация 12 мая 2024, 23:44 Папа римский направил слова сочувствия семьям погибших при обрушении дома в Белгороде Папа римский выразил соболезнования семьям погибших в Белгороде РИА «Новости»

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Папа римский Франциск выразил слова соболезнования семьям погибших в Белгороде при обстреле ВСУ. Он осудил удары по мирному населению, сообщил «РИА Новости» председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.

«Папа Франциск выражает глубокое сочувствие семьям жертв погибших в жилом доме в Белгороде и осуждает любой обстрел мирных граждан», — отметил он.

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Уточняется, что Севастьянов передал слова папы Франциска, сославшись на личный разговор с ним.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее направил соболезнования властям Белгородской области. Он отметил, что массированные обстрелы со стороны Украины «ничем, кроме поистине нечеловеческой злобы и ненависти, объяснить невозможно».

В воскресенье, 12 мая, в результате атаки Вооруженных сил Украины в 10-этажном доме на улице Щорса в Белгороде произошло обрушение подъезда. По последним данным, погибли 13 человек, ранения получили — 31.