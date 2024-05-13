«Достаточно 70 километров». Санитарная зона защитит Белгород от ударов ВСУ | 360°

Эксклюзив 13 мая 2024, 01:06 «Достаточно 70 километров». Санитарная зона защитит Белгород от ударов ВСУ Военный журналист Борзенко: Белгород защитит санитарная зона длиной более 70 км

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Украинские боевики в очередной раз воспользовались близостью Белгорода к границе и нанесли серию ударов по городу, после которых обрушился подъезд 10-этажного дома. По последним данным, в ходе разбора завалов спасатели нашли 13-го погибшего. Способы защиты приграничного региона разобрали ведущая 360.ru Анастасия Букреева и военный журналист, заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия» Алексей Борзенко.

Приглашенный эксперт отметил, что усиление систем противовоздушной обороны даст эффект, но не обеспечит полной защиты, так как поражает только 95-97% вражеских снарядов. Поэтому даже одна ракета вполне может обойти этот барьер.

Как это происходит сейчас. На украинской территории к границе подъезжают колесные системы реактивной системы залпового огня (РСЗО), дают залп и ту же пытаются уйти. Мы отлавливаем любое передвижение этих систем и пытаемся их уничтожить до того, как они выстрелят. Но это не всегда удается. Потом из 10 ракет сбивают девять и одна может куда-то попасть. Алексей Борзенко Военный журналист, заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия»

Лучшим выходом он назвал санитарную зону в Харьковской области, где сейчас российские войска перешли в наступление. Военный журналист отметил, что действующая в этой зоне специальной военной операции группировка «Север» уже освободила несколько сел и вышла к городу Волчанск.

«Расстояния в 70 километров достаточно, чтобы системы ПВО поймали серьезную баллистику», — пояснил Борзенко.

При этом он отметил, что на таком расстоянии ВСУ сохранят возможности наносить удары по Белгороду при помощи РСЗО или более мелких снарядов. Поэтому санитарную зону нужно расширять еще дальше.

РИА «Новости»

В качестве примера эксперт привел освобожденную Авдеевку, которую украинские боевики использовали в качестве источника ударов по близким населенным пунктам, включая Донецк. Теперь они переключились на Белгород, так как могут до него дотянуться, поэтому этот вопрос нужно решать.

После обрушения подъезда в доме на улице Щорса украинские боевики нанесли по Белгороду еще один массированный удар, от которого погибли мужчина, женщина и 17-летняя девушка. Ранения получили пять человек, но только троим потребовалась госпитализация. Губернатор региона Вячеслав Гладков подчеркнул, что повреждения получили 17 квартир, частный дом, несколько автомобилей, а также линия электропередач. Без света остались жители нескольких улиц.