Идея президента Украины Владимира Зеленского завершить военный конфликт осенью реальна, но при некоторых условиях. Такое заявление сделал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в интервью Lenta.ru .

«Я думаю, что это возможно при том условии, если будут выполнены все те условия, о которых говорил президент России Владимир Путин, он все это четко сформулировал», — подчеркнул сенатор.

Однако Карасин сомневается, что украинский лидер согласится. Зеленского, как отметил он, бросает из стороны в сторону, он ведет себя алогично. Сенатор также заметил, что, если украинская сторона говорит об урегулировании конфликта, она должна проработать конкретные предложения и предложить их России.

«Подождем, увидим, будем оставаться осторожными оптимистами по этому поводу», — подчеркнул собеседник издания.

Зеленский внезапно захотел завершить конфликт. Он заявил, что осеннее завершение боевых действий с Россией поможет восстановить «надежный международный порядок безопасности». Помочь в урегулировании кризиса вызвался даже Азербайджан.

При этом сам Зеленский приехал в Германию, чтобы попросить оружие и пожаловаться на нехватку переданных истребителей F-16. Президент также подготовил для западных покровителей «план победы».