Есть условие. Россия ответила на идею Зеленского завершить конфликт осенью
Сенатор Карасин: идея Зеленского завершить конфликт осенью реальна
Идея президента Украины Владимира Зеленского завершить военный конфликт осенью реальна, но при некоторых условиях. Такое заявление сделал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в интервью Lenta.ru.
«Я думаю, что это возможно при том условии, если будут выполнены все те условия, о которых говорил президент России Владимир Путин, он все это четко сформулировал», — подчеркнул сенатор.
Однако Карасин сомневается, что украинский лидер согласится. Зеленского, как отметил он, бросает из стороны в сторону, он ведет себя алогично. Сенатор также заметил, что, если украинская сторона говорит об урегулировании конфликта, она должна проработать конкретные предложения и предложить их России.
«Подождем, увидим, будем оставаться осторожными оптимистами по этому поводу», — подчеркнул собеседник издания.
Зеленский внезапно захотел завершить конфликт. Он заявил, что осеннее завершение боевых действий с Россией поможет восстановить «надежный международный порядок безопасности». Помочь в урегулировании кризиса вызвался даже Азербайджан.
При этом сам Зеленский приехал в Германию, чтобы попросить оружие и пожаловаться на нехватку переданных истребителей F-16. Президент также подготовил для западных покровителей «план победы».