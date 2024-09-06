Зеленский пожаловался, что ему мало переданных истребителей F-16

Зеленский: украинская армия уже применяет истребители F-16, но их мало

Украинская армия уже начала использовать переданные ей истребители F-16, однако их все равно мало. Такое заявление сделал Владимир Зеленский, выступая на заседании на американской авиабазе Рамштайн в Германии.

«Истребители сбивают ракеты и дроны. Но их мало. Вы знаете это. Нам нужен более сильный флот F-16. У меня есть предложение, которое я озвучу, когда выйдет пресса», — процитировал его ТАСС.

О том, что Зеленский приедет в Германию просить оружие, писали иностранные СМИ. Как отмечали журналисты, изначально атмосфера заседания в Рамштайне была скорее рабочей, но визит украинского лидера придал ей политический окрас.

Зеленский также подготовил «план победы» в украинском конфликте и решил показать его американскому президенту Джо Байдену. В проекте четыре пункта, в том числе атака ВСУ на Курскую область.