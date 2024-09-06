Алиев вызвался помочь в урегулировании конфликта на Украине

Азербайджан, если понадобится, готов участвовать в разрешении конфликта между Россией и Украиной. Такое заявление сделал президент Ильхам Алиев, сообщило РИА «Новости» .

«Если говорить о гипотетической возможности, то она вполне осуществима. Прежде всего, учитывая, что вместе с Россией и Украиной мы в течение 70 лет были частью СССР», — подчеркнул он.

У Азербайджана хорошие отношения, как с Россией, так и с Украиной. Страна поддерживает разносторонние связи.

В конце августа российский президент Владимир Путин посетил Баку, где провел переговоры с Алиевым. Лидеры подписали три соглашения о сотрудничестве.

Ранее власти Азербайджана заявили, что не намерены вводить санкции против России. При этом Алиев подчеркнул, что поддерживает территориальную целостность и суверенитет всех государств.