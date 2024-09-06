Зеленский внезапно захотел завершить конфликт

«РБК-Украина»: Зеленский призвал Запад закончить конфликт с Россией осенью

Ministry of Defense of Ukraine
Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Владимир Зеленский призвал союзников закончить конфликт с Россией этой осенью. Его слова передало издание «РБК-Украина».

Украинский президент на встрече контактной группы на авиабазе Рамштайн заявил, что осеннее завершение боевых действий с Россией поможет восстановить «надежный международный порядок безопасности». Он призвал западных лидеров помочь завершить этот конфликт.

Ранее Зеленский прилетел в Германию, чтобы попросить у партнеров дальнобойное оружие и получить одобрение на удары по России. На встрече с контактной группой по вопросам обороны Украины он пожаловался, что ВСУ недостаточно переданных истребителей. Украинский лидер отметил, что его армия нуждается в более сильном флоте F-16.

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